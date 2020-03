Fifa envia carta às federações e pede proteção a torcedores e jogadores

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, enviou nesta segunda-feira carta às confederações e federações pedindo união da comunidade do futebol na tentativa de diminuir a propagação do coronavírus. No texto a que o Estado teve acesso, o dirigente fala em "fazer todo o possível para proteger os torcedores, jogadores, treinadores e o resto das pessoas que fazem parte do nosso esporte".

Na semana passada, a Fifa anunciou que confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 que seriam realizados na América do Sul e na Ásia estavam adiados. A entidade destaca que as partidas só poderão ser realizadas caso seja seguro.

Campeonatos nacionais e internacionais em praticamente todo o planeta foram interrompidos. Sem prever uma data de quando as atividades serão retomadas, Infantino diz na carta desta segunda-feira que está em busca de soluções. "A Fifa manterá contato regular com todos os grupos de interesse do futebol durante esse período difícil e buscará soluções em espírito de cooperação e levando em consideração os interesses do futebol em todos os níveis."

A pandemia de coronavírus tem afetado o calendário de eventos esportivos em todo o mundo. Mais de cem eventos de grande porte já foram adiados, transferidos ou cancelados nas últimas semanas. Os efeitos da doença no esporte estão presentes em todas as regiões.

Leia a carta de Infantino às confederações e federações:

Para a Comunidade de Futebol

Zurique, 16 de março de 2020

Caros amigos do futebol:

Como todos sabem, a Organização Mundial da Saúde elevou o status da doença relacionada ao coronavírus à categoria de pandemia.

Nestas circunstâncias, devemos fazer todo o possível para proteger os torcedores, jogadores, treinadores e o resto das pessoas que fazem parte do nosso esporte. Em particular, as autoridades mundiais do futebol devem tomar todas as medidas necessárias para impedir que o vírus se espalhe ainda mais.

Em colaboração com a OMS, estamos apresentando iniciativas de conscientização destinadas a fornecer recomendações práticas e ações para retardar o avanço da COVID-19. Eu o encorajo fortemente a usar o poder do futebol em seu campo para espalhar essas ideias-chave.

Como lembrete, estas são as recomendações e medidas de segurança da OMS:

Lave as mãos com freqüência, principalmente antes de comer e depois de entrar em contato com outras pessoas.

Evite tocar seu rosto, especialmente seus olhos, nariz e boca. Isso impede que o vírus entre no corpo.

Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável quando tossir ou espirrar e, após o uso, coloque-o no recipiente mais próximo.

Mantenha 1 metro de segurança com outras pessoas, especialmente se elas apresentarem sintomas como tosse ou febre.

Fique em casa se não se sentir bem, tiver febre ou desenvolver outros problemas respiratórios.

Até agora, a comunidade mundial do futebol mostrou um grande senso de solidariedade e unidade diante dessa ameaça. Uma vez que deixamos para trás esse sério risco à saúde da humanidade, devemos manter essa atitude quando pensarmos na melhor maneira de enfrentar as consequências dessa situação para o futuro do futebol.

É dizer que todos devemos levar esse assunto muito a sério, mantendo a calma e confiando em nossa capacidade de responder e tomar decisões.

A Fifa manterá contato regular com todos os grupos de interesse do futebol durante esse período difícil e buscará soluções em espírito de cooperação e levando em consideração os interesses do futebol em todos os níveis.

A solidariedade em saúde e esportes deve ser os princípios que governam as decisões tomadas neste momento crucial. Estou convencido de que a comunidade mundial de futebol honrará os valores de nosso esporte.

Não devemos esquecer que o esporte em geral e o futebol em particular podem, e acredito que contribuirão para a recuperação global quando voltarmos ao normal, o que esperamos que seja o mais rápido possível.

Situações difíceis nos oferecem a oportunidade de nos unirmos como sociedade, demonstrar do que somos capazes quando colaboramos e emergir mais fortes e mais bem preparados para o futuro. Sabemos que essa é uma dessas situações.

Proteja-se e cuide dos outros. Saudações esportivas.