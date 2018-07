Fifa escolhe árbitro sueco para apitar Brasil x Camarões

Eriksson está em sua primeira Copa e foi o árbitro da vitória dos Estados Unidos por 2 a 1 sobre a seleção de Gana, em Natal, pela primeira rodada da fase de grupos. Em 2013, o sueco comandou a disputa da Supercopa da Europa em Praga, onde o Bayern de Munique se sagrou campeão ao derrotar o Chelsea na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2.

Agora, Eriksson terá a oportunidade de apitar a partida que definirá o futuro da seleção anfitriã na Copa - um empate com os já eliminados camaroneses garante a classificação do Brasil para as oitavas de final da competição.

Na próxima segunda-feira, o sueco tentará ficar fora das polêmicas que vêm marcando os jogos do Brasil no Mundial. Afinal, no jogo de abertura, a vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, houve muita reclamação por causa do pênalti marcado no atacante Fred quando o duelo estava empatado em 1 a 1.

Depois, com bem menos repercussão, os jogadores e a comissão técnica da seleção reclamaram de um suposto pênalti que não foi assinalado no lateral-esquerdo Marcelo no empate por 0 a 0 com o México.

Além de obter a classificação para as oitavas de final da Copa, a seleção tem outra preocupação para o duelo com Camarões, pois a equipe tem quatro jogadores pendurados com um cartão amarelo, incluindo o capitão Thiago Silva e o craque Neymar. Os outros são os volantes Luiz Gustavo e Ramires. Eles terão que cumprir suspensão automática na partida seguinte caso sejam advertidos.