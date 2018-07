Fifa escolhe gol de lateral francês como o mais bonito da Copa

A Fifa anunciou nesta quarta-feira qual foi o gol mais bonito da Copa do Mundo da Rússia. O autor do lance foi francês Benjamin Pavard, em lance protagonizado pelo lateral-direito na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, em Kazan, pelas oitavas de final. A finalização superou outros 17 concorrentes em votação aberta ao público no site da entidade. Mais de 3 milhões de pessoas participaram da escolha.

O prêmio de gol mais bonito da Copa foi criado em 2006 e pela primeira vez foi vencido por um jogador europeu. Na primeira edição, na Alemanha, o argentino Maxi Rodríguez foi o escolhido pelo lance diante do México, depois coube ao uruguaio Diego Forlán receber a honraria em 2010 e no Mundial do Brasil, a vez foi do colombiano James Rodríguez pelo gol diante do Uruguai.

No lance contra a Argentina, Pavard recebeu um cruzamento de Hernandez e ajeitou o corpo para bater de primeira, no ângulo do goleiro Armani. O gol igualou a partida em 2 a 2 e foi o único marcado pelo lateral em toda a campanha francesa rumo ao título. "Eu tentei bater na bola na direção em que ela veio, que é sempre o que os atacantes me recomendam. Eu não pensei muito, só me senti feliz por ter dado certo", disse o jogador em entrevista ao site da entidade.

O segundo lugar na votação de gol mais bonito ficou com o colombiano Juan Quintero, que marcou falta na derrota por 2 a 1 diante do Japão, na fase de grupos. O terceiro posto foi para outro gol sofrido pela Argentina. Os internautas apontaram a finalização do croata Luka Modric como uma das bonitas da competição.