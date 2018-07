Fifa escolhe Rio para sediar Centro de Imprensa da Copa

"Posso dizer que foi uma decisão muito difícil. Todas as candidatas mostraram qualidades e mostraram grande comprometimento", explicou o secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, após reunião nesta sexta-feira, na Suíça, com o presidente do Comitê Organizador Local (COL), Ricardo Teixeira, que também comanda a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A escolha do Rio para receber o IBC é mais uma derrota de São Paulo, que sofre com o atraso nos preparativos para a Copa - principalmente com o estádio. Como a arena corintiana ainda nem começou a ser construída, a capital paulista já ficou fora da Copa das Confederações, em 2013. Agora, perdeu o Centro de Imprensa e corre risco de não receber a abertura do Mundial.

Valcke, inclusive, reforçou nesta sexta-feira que São Paulo e Natal, por ainda não estarem com os estádios sendo construídos, ficarão mesmo fora da Copa das Confederações - as cinco sedes da competição em 2013 serão anunciadas no dia 29 de julho. Ele, no entanto, mostrou satisfação com o andamento dos preparativos brasileiros para receber a Copa do Mundo.

O IBC é parte importante da estrutura de uma Copa, pois reúne a maior parte dos veículos de imprensa que fazem a cobertura do evento e gera as imagens da competição para todo o mundo. No ano passado, por exemplo, o Centro de Imprensa do Mundial da África do Sul concentrou 179 empresas de 70 países diferentes, com mais de 13 mil profissionais trabalhando no local.

No Rio, o IBC será instalado no Riocentro, tradicional centro de convenções do Brasil, que tem um total de 570 mil metros quadrados, dos quais 100 mil são de área construída (possui cinco pavilhões), e um estacionamento com cerca de sete mil vagas. Assim, com mais essa conquista, a cidade vai se transformando na principal sede da Copa do Mundo de 2014.