Fifa exalta recorde de audiência da TV no início da Copa 2014

Sucesso em campo com o alto nível técnico apresentado pelas seleções e os jogos cheios de gols, a Copa do Mundo de 2014 também é uma sensação entre os espectadores. A Fifa registrou recordes de audiência televisiva em jogos de aberturas de diversas seleções, entre elas a brasileira.

De acordo com números da entidade, nunca tantas pessoas no País acompanharam um jogo de estreia da seleção em Copas. O duelo entre Brasil e Croácia, no último dia 12, foi assistido por 42,9 milhões de pessoas na TV Globo, registrando também assim o recorde de audiência em eventos esportivos no ano.

Na partida entre Itália e Inglaterra, a emissora inglesa BBC registrou audiência de 14,2 milhões de espectadores no Reino Unido. Na hora do jogo, o canal italiano RAI foi assistido por 12, 8 milhões de espectadores na Itália, constituindo a maior audiência do ano em ambos os países.

No primeiro compromisso da seleção japonesa na Copa do Mundo, com a Costa do Marfim, 34,1 milhões de pessoas assistiram ao jogo no canal japonês NHK. Número equivale ao dobro da maior audiência em um evento esportivo no país em 2014.

RECORDE DE AUDIÊNCIA A goleada da seleção alemã em cima de Portugal por 4 a 0 foi assistida por 26,4 milhões de pessoas pelo canal alemão ARD, a maior audiência em eventos esportivos do ano. Pela norte-americana ESPN, 11,1 milhões de pessoas assistiram o jogo entre Estados Unidos e Gana, recorde de audiência para a emissora em coberturas de Copas do Mundo.