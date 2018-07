Fifa exige rigor dos árbitros na Copa do Mundo A Fifa está tão preocupada em coibir a violência nos jogos da Copa do Mundo que até o presidente de seu Comitê Médico dá instruções aos árbitros. O belga Michael D?Hooghe disse nesta quarta-feira que eles "pagarão por faltas duras que não forem punidas com cartão vermelho". Em sua opinião, o árbitro será um médico em campo para proteger a integridade dos jogadores.