Fifa falha e permite matracas na Arena Pernambuco Na partida entre Croácia e México, na última segunda-feira, no Recife, um fato que chamou a atenção foi a presença de muitos mexicanos com matracas no estádio, instrumento musical tradicional no país. Mas a entrada de tais objetos foi considerado uma falha de segurança por parte da Fifa, responsável pela revista dos torcedores na entrada da Arena Pernambuco.