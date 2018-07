Fifa faz ajuste e última rodada das Eliminatórias terá jogos simultâneos

Todos os jogos que encerram a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 serão disputados no mesmo horário. A decisão de realizar partidas simultâneas foi comunicada pela Fifa em comunicado assinado pelo secretário-geral-adjunto da entidade, Zvonimir Boban.

Desta forma, os confrontos do dia 10 de outubro começam às 20h30 de Brasília: Brasil x Chile, em São Paulo; Paraguai x Venezuela, em Assunção; Uruguai x Bolívia, em Montevidéu; Peru x Colômbia, em Lima; Equador x Argentina, em Quito.

Segundo documento, a medida é 'imprescindível para concluir com êxitos' a fase classificatória para o mundial, que será disputado na Rússia. A mudança já estava prevista no artigo 20 do regulamento da competição e não visa beneficiar qualquer uma das equipes que ainda brigam pelas vagas do continente.

Tirando o Brasil, que já está garantido na próxima Copa do Mundo, e Bolívia e Venezuela, que já não tem chances de classificação, sete seleções sul-americanas disputam as últimas duas partidas da competição ainda brigando pelas três vagas diretas para a Rússia restantes. O quinto colocado disputará a repescagem contra a Nova Zelândia, vencedora das Eliminatórias da Oceania.