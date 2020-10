Fifa faz homenagem a Pelé: 'Nenhuma palavra vai fazer justiça a você'

Com fotos históricas, números e até frases de famosos, a Fifa homenageou Pelé pelos seus 80 anos de vida, nesta sexta-feira. Em seu site, a entidade máxima do futebol mundial reconheceu a importância do "Rei" e não poupou elogios ao que o brasileiro fez pela modalidade dentro e fora de campo.

"Feliz Aniversário de 80 anos ao 'Rei'", diz o título de uma das três publicações que homenageiam o ex-atacante. "Pelé, nenhuma palavra vai fazer justiça a você, mas o material publicado aqui, e o desejo de tantas lendas do futebol, por todo o mundo, que reservaram um tempo nestes momentos difíceis para te homenagear, talvez seja o que melhor ilustra a incalculável importância que você tem para o futebol", disse a Fifa. "Obrigado por tudo e tenha um lindo aniversário de 80 anos."

A publicação traz frases de diversos famosos tanto do mundo do futebol quanto de celebridades de outras áreas, seja de ex-jogadores e até de artistas, de Carlos Drummond de Andrade a Mick Jagger. "Assistir a ele jogar era como ver o prazer de uma criança combinado com a graça extraordinária de um homem feito", disse Nelson Mandela.

⏲️ It's now Friday in Brazil. It's @Pele's 80th birthday! ️ We have some very special stuff coming later today, but for now we wish 'The King' as much happiness as he gave fans of @CBF_Futebol, @SantosFC & 'The Beautiful Game' #Pele80 #ORei80 pic.twitter.com/3D4A8UX0f8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2020

"Pelé levou o futebol a um novo nível. Além de simbolizar o 'Jogo Bonito', ele jogou com talento sem esforço, de um jeito que nunca tínhamos visto antes", declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A entidade também reconheceu o impacto de Pelé fora dos gramados. "Há uns poucos nomes que são conhecidos no mundo todo. Isso inclui algumas figuras históricas, um pequeno número de ícones da música e do cinema, assim como um grupo exclusivo de esportistas, sendo Pelé um deles, de forma inquestionável. Não importa a geração, o país ou a origem das pessoas, todos conhecem o famoso atacante brasileiro", disse a Fifa, antes de compará-lo com outros craques.

"A fama de Pelé deve muito ao seu carisma e à aura que cerca ele dentro e fora dos gramados. Giuseppe Meazza, Alfredo Di Stefano e Ferenc Puskas estão entre os primeiros ícones do futebol, mas Pelé foi o seu primeiro super star", registrou a entidade mundial.

A Fifa ainda publicou histórias curiosas sobre o "Rei do Futebol", envolvendo a origem do seu nome, a relação com Garrincha, o sucesso que fez em Nova York, a relação com celebridades da música e a participação em filmes.

Lembrou do interesse dos clubes estrangeiros pelo seu futebol e da decisão do então presidente Jânio Quadros em "proibir a exportação" de Pelé ao considerá-lo "patrimônio nacional". Na época, times como Inter de Milão, Juventus, Manchester United e Real Madrid sonhavam com o brasileiro.

#Pele80 #ORei80 ‍♂‍ ️ ‍ Playing the guitar, playing in goal, getting a shave, having fun with Garrincha & Robert F. Kennedy, eating with family, cooking... we look at some of the best photos of a young @Pele https://t.co/CBF2sqzSCr pic.twitter.com/Ye2UP93aih — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2020

A entidade sediada na Suíça recordou também a história em que Pelé supostamente interrompeu uma guerra, na Nigéria, e relacionou a demissão do técnico João Saldanha, na seleção brasileira, à decisão de deixar Pelé no banco de reservas no amistoso com o Chile, em 1970, às vésperas da Copa do Mundo em que o Brasil conquistaria o tricampeonato.

A Fifa ainda publicou os números e estatísticas de Pelé em Copas do Mundo e exibiu fotos históricas, até mesmo da infância do brasileiro, em seu site.