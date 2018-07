Fifa formaliza nome dos cinco candidatos nas eleições presidenciais

A Fifa confirmou formalmente nesta terça-feira aos membros com direito à voto nas eleições presidenciais de fevereiro, o nome dos cinco candidatos que passaram pelo processo de aceitação e poderão concorrer.

O suíço Gianni Infantino, francês Jérome Champagne, o sul-africano Tokyo Sexwale, o xeque bahrenita Salman bin Ebrahim al-Khalifa e o príncipe jordaniano Ali bin al-Hussein, participarão do pleito do dia 27 do próximo mês, marcado para acontecer na sede da entidade, em Zurique, na Suíça.

A votação será o ponto final do Congresso Extraordinário, marcado a partir do anúncio do afastamento do suíço Joseph Blatter, agora suspenso da Fifa. No encontro, há na ordem do dia a reforma da estrutura organizacional da entidade, além da apresentação de propostas de emenda ao estatuto existente.

Os cinco candidatos participariam de um debate nesta quarta-feira no Parlamento Europeu, mas apenas o ex-vice-secretário-geral da entidade Jerôme Champagne havia confirmado presença, provocando o cancelamento da agenda.

Gianni Infantino alegou estar em Assunção, no Paraguai, para acompanhar o Congresso da Conmebol, que elegerá o presidente da confederação, e enviou um vídeo para apresentar candidatura.

O príncipe Ali e Tokyo Sexwale recusaram na segunda-feira o convite, o primeiro por alegar que isso poderia "descumprir a legislação eleitoral", a partir de queixa apresentada no Comitê Eleitoral da Fifa.