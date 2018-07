Fifa ganha exposição no 'Museu da Máfia' dos Estados Unidos

A partir do dia 1º de setembro, a Fifa terá um lugar especial no Museu Nacional do Crime Organizado e Aplicação da Lei localizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Popularmente conhecido como 'Museu da Máfia' ou 'MOB Museum', o local conta a história do crime organizado mundial e reservará um espaço para a mostra batizada de 'O jogo bonito fica feio'.

'Propinas, segredos e manipulação de resultados'. É assim que o Museu da Máfia convida o público para a mostra. 'Detalhes incisivos e esclarecedores tirados das manchetes atuais e composição da composição que assola a Fifa, organização que comanda o futebol internacional', prometem os organizadores da exposição.

Até onde foi divulgado, o evento contará com fotos, notícias e um espaço interativo. O diretor executivo do Museu espera atrair muitos turistas locais com “uma exibição sobre um dos esportes mais populares do mundo”. No escândalo da Fifa, o FBI vem utilizando artíficios comumente usados contra organizações criminosas e facções nos Estados Unidos.