Fifa garante que estádios estarão lotados na Copa

Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, garantiu nesta terça-feira que os estádios estarão lotados durante a Copa do Mundo da África do Sul. O dirigente disse que ele está "muito mais otimista do que a três semanas atrás" de que todos os jogos estarão cheios.

Valcke afirmou que as pessoas "acordaram muito tarde", mas que a Fifa está contente com o ritmo da venda dos ingressos nos meses finais antes do início da Copa do Mundo, que começará a ser disputada no dia 11 de junho.

Meio milhão de ingressos ainda não haviam sido vendidos até o dia 15 de abril. Por isso, Valcke admitiu que a Fifa cometeu um erro ao não colocar os ingressos disponíveis em bilheterias para os torcedores sul-africanos antes do início da última etapa de venda.

Desde o momento em que os ingressos foram colocados à disposição do público em postos de venda na África do Sul, o ritmo de compra dos bilhetes acelerou. Valcke afirmou que "mais ou menos" 40 dos 64 jogos da Copa do Mundo estão com os ingressos esgotados.