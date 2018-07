Fifa inclui Neymar, Philippe Coutinho e Lucas em lista de revelações

Em clima de final de ano, a Fifa resolveu publicar em seu site oficial um fórum para os seus internautas debaterem sobre as principais revelações de 2010. A entidade publicou uma lista de jogadores que nasceram depois do dia 31 de dezembro de 1990 e incluiu nela os brasileiros Neymar, do Santos, Lucas, do São Paulo, e Philippe Coutinho, ex-Vasco e hoje na Inter de Milão.

Os três jogadores do País foram incluídos em uma lista que trouxe uma série de atletas desconhecidos para a grande maioria dos amantes do futebol mundial.

São eles: Jano Ananidze (Geórgia), Sergio Araujo (Argentina), Khouma Babacar (Senegal), Sergio Canales (Espanha), Luc Castaignos (Holanda), Christian Eriksen (Dinamarca), Mario Gotze (Alemanha), Eden Hazard (Bélgica), Markus Henriksen (Noruega), Gael Kakuta (França), Erik Lamela (Argentina), Romelu Lukaku (Bélgica), Iker Muniain (Espanha), João Reis (Portugal), James Rodriguez (Colômbia), Jack Rodwell (Inglaterra), Xherdan Shaqiri (Suíça), Son Heung-Min (Coreia do Sul), Yannis Tafer (França) e Jack Wilshere (Inglaterra).

Por causa do grande futebol que apresentou em 2010, no qual foi campeão paulista e da Copa do Brasil pelo Santos, Neymar foi cobiçado por vários clubes do mundo, entre eles o Chelsea, que teve de se conformar com uma negativa do clube da Vila Belmiro depois de fazer uma proposta milionária pelo atleta.

Philippe Coutinho, por sua vez, fez sucesso de forma rápida na Inter de Milão, depois de ter se destacado com a camisa do Vasco e aparecido como uma das principais promessas do futebol brasileiro.

Já Lucas ganhou mais destaque apenas na parte final da temporada, quando ajudou o São Paulo com algumas boas atuações. Com isso, ele é uma das maiores esperanças da equipe do Morumbi para 2011.

Neymar, Lucas e Philippe Coutinho fazem parte da seleção brasileira que irá disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será realizado do próximo mês, no Peru, e valerá duas vagas para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.