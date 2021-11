Com Neymar e Alisson, Fifa divulga os indicados ao prêmio The Best; confira a lista completa

A Fifa divulgou nesta segunda-feira os indicados ao The Best, prêmio que coroa os melhores jogadores da temporada no futebol internacional. Serão escolhidos os melhores jogadores, treinadores e goleiros nas categorias masculina e feminina da modalidade. A cerimônia será no dia 17 de janeiro de 2022.

A votação para a escolha dos melhores do mundo já está aberta no site oficial da Fifa e vai ficar disponível até o dia 10 de dezembro. Representando o Brasil, Neymar e Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, estão entre os indicados ao prêmio. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do planeta, acabou ficando fora desta vez.

Leia Também Brasil diminui distância para a Bélgica no ranking da Fifa e Itália despenca; veja o Top 10

Atual vencedor do prêmio na categoria masculina, o atacante Robert Lewandowski é um dos cotados para levar o título mais uma vez para casa. Em alta no Bayern de Munique, o atacante polonês tem como principal concorrente Jorginho, meia brasileiro naturalizado italiano que foi destaque na conquista da Liga dos Campeões pelo Chelsea, e da Eurocopa pela Itália.

Messi e Cristiano Ronaldo, que dominaram a premiação praticamente sozinhos na última década, também estão entre os indicados. O craque argentino é o recordista na categoria masculina, com seis títulos, enquanto o português foi eleito cinco vezes. Ambos trocaram de equipe recentemente. Messi deixou o Barcelona para fazer fama no PSG, junto com Neymar. Cristiano Ronaldo rompeu seu contrato com a Juventus para voltar a defender o Manchester United. Vencedor em 2018, o meio-campista croata Luka Modric, do Real Madrid, também não foi lembrado desta vez.

O Brasil não tem representantes em nenhuma das outras categorias, nem como jogadora, treinadora, goleira...

Confira os indicados ao The Best

Melhor jogador

Karim Benzema (França / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus / Manchester United)

Robert Lewandowski (Polônia / Bayern de Munique)

Lionel Messi (Argentina / Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund)

Jorginho (Itália / Chelsea)

N’Golo Kanté (França / Chelsea)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool)

Melhor jogadora

Stina Blackstenius (Suécia / BK Häcken)

Aitana Bonmati (Espanha / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City FC)

Magdalena Eriksson (Suécia / Chelsea FC)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC)

Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)

Ji So-yun (Coreia do Sul / Chelsea FC)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal FC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City FC)

Alexia Putellas (Espanha / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

Melhor goleiro

Alisson Becker (Brasil / Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Itália / Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea)

Manuel Neuer (Alemanha / Bayern de Munique)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City)

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea FC)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suécia / Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (EUA / Chicago Red Stars)

Melhor treinador - Masculino

Antonio Conte (Itália / Inter de Milão / Tottenham)

Hansi Flick (Alemanha / FC Bayern München / seleção alemã)

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City)

Roberto Mancini (Itália / seleção italiana)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / seleção argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Alemanha / Chelsea)

Melhor treinador(a) - Feminino