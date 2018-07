Fifa informa clubes europeus que Copa de 2022 não sairá no Catar Apesar de todos os escândalos de suposta compra de votos, a Copa de 2022 ocorrerá no Catar. A informação foi dada aos clubes europeus pelo secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke. "O secretário-geral da Fifa nos confirmou que a Copa será no Catar", declarou nesta manhã em Genebra o CEO do Milan Umberto Gandini, que esteve na segunda-feira num encontro na Fifa para debater as datas para a Copa de 2022. "Não há sinais de que haverá qualquer revisão da situação", disse Gandini, vice-presidente da Associação Europeia de Clubes.