Fifa inicia pré-venda de ingressos da Copa do Mundo de 2014

SÃO PAULO - Começaram a ser vendidos os ingressos para a Copa do Mundo de 2014. A Fifa iniciou a venda de 26 mil pacotes Hospitality, mas apenas para clientes da operadora de cartões de crédito Visa (patrocinadora da entidade). Os kits podem ser adquiridos no site da entidade: http://hospitality2014.fifa.com/visa_bra . O preço dos pacotes varia de US$ 590 (R$ 1.189) a US$ 4.543 (R$ 9.086).

Os ingressos mais baratos só começarão a ser comercializados após a Copa das Confederações. A Fifa vai revelar os preços em 1.º de julho.

Para assistir a estreia da seleção brasileira no Itaquerão, em 12 de junho do ano que vem, custa US$ 2.552 (R$ 5.145). Além de um bom assento, o ingresso ainda proporciona serviço de buffet, estacionamento com manobristas, serviço de bar, estrutura de tenda para hospitalidade localizada dentro do perímetro de segurança do estádio, com mesas de bar e tela de TV, recepcionistas e brindes.

No segundo jogo da seleção, em 17 de junho, em Fortaleza, e no terceiro, dia 23, em Brasília, o torcedor terá de desembolsar US$ 1.595 (R$ 3.190). Nas oitavas de final, mais US$ 812 (R$ 1.624), enquanto nas quartas o custo é de US$ 974 (R$ 1.948). Na semifinal e final, cuja venda é em conjunto, os pacotes custam US$ 4.543 (R$ 9.086).