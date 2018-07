Fifa investiga briga durante jogo entre Brasil e Chile

Segundo a entidade, o Comitê de Disciplina da Fifa abriu um processo e avalia as informações sobre a denúncia de que Paiva teria entrado em conflito com um jogador chileno, no túnel do estádio do Mineirão.

Paiva é credenciado pela Fifa e atua como assessor de imprensa da CBF. Após o jogo de sábado, jogadores chilenos acusaram o brasileiro de ter acertado um soco no atacante Mauricio Pinilla. "O que aconteceu foi que o chefe da imprensa de vocês acertou o nosso jogador. A confusão terminou assim", disse Maria José, funcionária do departamento de comunicação da Federação Chilena.

Paiva, sábado, explicou o incidente. "Foi uma confusão generalizada, não foi algo só comigo. Só que o Pinilla veio para cima de mim e eu apenas me defendi. Reagi empurrando ele", explicou. A confusão já tinha começado dentro de campo, quando o juiz apitou o final do primeiro tempo. Fred e Gary Medel se estranharam por causa de um ''tapinha'' do jogador brasileiro, aparentemente amistoso, que o chileno não aceitou bem.

"Houve um incidente e o Comitê de Disciplina da Fifa está avaliando o caso", declarou Delia Fischer, porta-voz da Fifa. O Comitê de Disciplina é o mesmo que puniu o jogador uruguaio Luis Suárez com nove jogos de suspensão por morder um zagueiro italiano.