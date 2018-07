Fifa investiga suposto protesto neonazista após invasão A Fifa investiga se a Copa do Mundo foi palco de um protesto neonazista no jogo entre Alemanha e Gana, sábado, em Fortaleza. Segundo a entidade Fare, que monitora atos racistas ou xenófobos, um informe será entregue na segunda-feira após um torcedor entrar no gramado da Arena Castelão com códigos pintados em seu corpo, no início do segundo tempo.