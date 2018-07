Fifa investigará denúncias de dirigente inglês

Triesman renunciou no domingo, depois da revelação de gravações secretas do tabloide The Mail. O dirigente é escutado sugerindo que a Rússia ajudará a Espanha a subornar árbitros no Mundial em troca de receber apoio de seu rival na disputa para ser sede das Copas de 2018 ou 2022.

"O secretário-geral da Fifa Jerome Valcke solicitou à Comissão de Ética da Fifa que investigue as supostas declarações feitas por Triesman sobre a eleição dos Mundiais de 2018 e 2022", disse o organismo responsável pela organização do futebol, em comunicado.

"Além disso, a Fifa enviou uma carta à FA em que pede a apresentação de um relatório sobre este assunto, incluindo uma declaração de Triesman. A Fifa não voltará a se pronunciar sobre este assunto até que seja resolvido pelo Comitê de Ética da Fifa".

A investigação representa um golpe para a candidatura da Inglaterra para sediar o Mundial pela primeira vez desde 1966. O jornal publicou uma matéria sobre a gravação, quando Triesman conversava com Melissa Jacobs, uma ex-colaboradora do ministério do Esportes. A revelação aconteceu dois dias depois da oficialização da candidatura inglesa na Fifa.

Os responsáveis pela candidatura inglesa acreditam que a saída de Triesman permitirá apaziguar uma situação considerada humilhante. Geoff Thompson, atualmente vice-presidente da Fifa e da Uefa, é o responsável pela candidatura inglesa.

A Espanha apresentou uma candidatura conjunta com Portugal para os Mundiais de 2018 e 2022, assim como Bélgica e Holanda. Inglaterra, Rússia,Austrália e Estados Unidos também tentam receber um dos Mundiais. Japão, Catar e Coreia do Sul só tentam sediar o Mundial de 2022 por considerarem que a Fifa vai escolher um país europeu para a Copa de 2018.