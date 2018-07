Fifa investigará distribuição de dossiê contra Michel Platini

A Fifa confirmou nesta segunda-feira que irá investigar a suposta distribuição partindo de sua sede de um dossiê anônimo fortemente crítico ao presidente da Uefa, Michel Platini, após uma reclamação do órgão regulador do futebol europeu.

O jornal alemão Welt am Sonntag relatou no domingo que o documento, intitulado "Platini - esqueleto no armário", foi distribuído a partir da sede da Fifa. A publicação informou que o documento possuía uma foto pouco lisonjeira do ex-jogador da seleção francesa e questionava sua aptidão para o cargo de presidente da Fifa.

A existência do dossiê sobre Platini, que busca substituir o presidente da Fifa, Joseph Blatter, nas eleições de fevereiro, também foi relatado pela mídia suíça. "O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke recebeu uma carta da Uefa sobre tal assunto", informou a Fifa em nota enviada por e-mail à Reuters. "Em resposta à Uefa, o secretário-geral da Fifa confirmou que a Fifa está investigando o assunto".

Além de Valcke, a Uefa informou que também enviou sua reclamação para Cornel Borbely, procurador suíço principal investigador de ética da Fifa, e Domenico Scala, chefe do comitê independente de auditoria. Platini é atualmente o principal candidato para a eleição para o comanda da Fifa.