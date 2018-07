Fifa irá escolher sede da Copa do Mundo de 2026 em maio de 2017

A Fifa confirmou nesta sexta-feira, em Zurique, que irá escolher a sede da Copa do Mundo de 2026 em maio de 2017. A entidade informou que o seu comitê executivo chegou a um acordo para a tomada desta decisão nesta data, durante o Congresso anual do organismo que ocorrerá daqui a dois anos, em Kuala Lumpur, na Malásia.

México, Estados Unidos e Canadá, três potências da Concacaf, são possíveis aspirantes a candidatos a sede do Mundial de 2026. Os 209 membros de entidades filiadas à Fifa receberão uma lista de três finalistas escolhidos pelo comitê executivo, que então irá escolher o palco do grande evento que será realizado daqui pouco mais de 11 anos.

A Concacaf acredita que deveria receber prioridade na luta para abrigar a Copa de 2026 porque não tem um país filiado à entidade organizando um Mundial desde 1994, quando os Estados Unidos foram sede da competição na qual o Brasil se sagrou tetracampeão do mundo.

É possível que a Fifa também descarte nações europeias e asiáticas como candidatas a receber a Copa de 2026 pelo fato de que os Mundiais de 2018 e 2022 ocorrerão respectivamente na Rússia e no Catar. O certo é que a competição voltará a ser realizada entre junho e julho, diferentemente do que acontecerá em 2022, quando a Copa será entre os 21 de novembro e 18 dezembro em razão do escaldante verão catariano no meio do ano, o que torna a prática do futebol inviável.