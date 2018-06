Fifa lança clipe oficial da Copa do Mundo com participação de Ronaldinho Gaúcho

A Fifa lançou nesta sexta-feira o clipe de "Live It Up", a música oficial da Copa do Mundo da Rússia. O vídeo, publicado no site oficial da entidade e disponibilizado no Youtube, conta com participação dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Willian.

A música é produzida pelo DJ e compositor Diplo, e interpretada pelo cantor latino Nicky Jam, o astro norte-americano Will Smith e a estrela albanesa Era Istrefi. Um vídeo inicial da canção já estava disponível no Youtube, mas sem imagens, só com a canção e contava com 17 milhões de acessos.

O clipe mistura lances dos principais protagonistas da Copa do Mundo, como Neymar e Messi, junto com imagens de torcedores e crianças jogando bola em diferentes espaços. Ronaldinho Gaúcho aparece em um galpão ao lado de Will Smith e Nick Jam.

O pentacampeão é desafiado a acertar a bola no vão de uma pequena janela no alto de uma parede. O chute é comparado com o gol que Ronaldinho fez na Copa de 2002, em cobrança de falta na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra nas quartas de final.

No Instagram, Will Smith publicou uma foto ao lado do ex-jogador brasileiro e de Nicky Jam e escreveu: "Estava fazendo malabarismos com Ronaldinho. Foi uma honra encontrar com essa lenda. Eu e Nicky Jam estamos prontos para Copa do Mundo". Willian, meia do Chelsea e que está concentrado com a seleção brasileira para a Copa, também aparece dançando com uma criança.

Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi cantarão a música "Live It Up" na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no dia 15 de julho, no estádio Luzhniki, em Moscou, pouco antes das duas seleções finalistas entrarem em campo na busca pelo título da competição.

A tradição de criar uma música oficial para a Copa do Mundo começou na edição de 1966 do grande evento, realizado na Inglaterra, quando uma canção foi composta para a primeira mascote oficial de um Mundial, então chamada de "World Cup Willie".