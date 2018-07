Fifa lança novo lote de ingressos para Mundial de Clubes A Fifa anunciou nesta quinta-feira que o lote final de ingressos para o Mundial de Clubes começará a ser vendido em 11 de novembro. Será a última chance para os torcedores do Corinthians garantirem presença no torneio a ser disputado no Japão, entre os dias 6 e 16 de dezembro.