Fifa libera Drogba para fazer estreia pelo Galatasaray

ZURIQUE - A Fifa autorizou a concessão de uma licença temporária a Didier Drogba, que agora está liberado para fazer a sua estreia pelo Galatasaray, da Turquia, depois de o Shanghai Shenhua, da China, último clube do atacante, ter contestado a contratação do marfinense. Em julho de 2012, o clube chinês chegou a firmar um compromisso de dois anos e meio com o atleta, mas ele resolveu mudar de ares depois de apenas seis meses na equipe, que o contratou após a sua saída do Chelsea.

O Shanghai Shenhua chegou a acionar a Fifa para reclamar que o jogador quebrou de forma indevida um contrato que iria até 2014, mas a entidade agora deixou o atacante oficialmente liberado para fazer a sua estreia pelo Galatasaray nesta sexta-feira, contra o Akhisar, pelo Campeonato Turco.

O jogador também ganhou condições legais para defender a equipe de Istambul nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a partir da próxima quarta-feira, quando o clube receberá em seus domínios o Schalke 04 no duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

A Fifa informou que "autorizou a Federação Turca de Futebol a registrar provisoriamente" Drogba pelo Galatasaray, que no mês passado também anunciou a contratação do meia holandês Wesley Sneijder. A entidade ainda esclareceu que liberação do jogador foi dada "sem prejuízo" aos envolvidos enquanto se aguarda o desfecho dessa batalha jurídica iniciada pelo Shanghai Shenhua, que não aceita o fato de ter perdido o marfinense antes do fim do seu contrato.

O clube chinês negou, no final do mês passado, que tenha liberado Drogba para acertar com o Galatasaray e garantiu ter cumprido "efetivamente as obrigações e responsabilidades" do contrato firmado com o atacante.

Pronto para estrear, o grande herói da inédita conquista do Chelsea da edição 2011/2012 da Liga dos Campeões irá atuar em uma equipe que já tem no seu elenco, além de Sneijder, o goleiro uruguaio Fernando Muslera, os meio-campistas Felipe Melo e Hamit Altintop e o defensor Eboué, também marfinense.