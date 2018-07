Fifa libera ex-meia da seleção finlandesa de base para defender a Rússia na Copa

A Fifa aprovou o processo de elegibilidade do meio-campista Sergei Eremenko, de apenas 19 anos, e liberou o jovem ex-jogador da seleção de base da Finlândia para defender a Rússia na Copa do Mundo de 2018. A entidade informou nesta terça-feira que o pedido feito pela União Russa de Futebol com o objetivo de poder utilizar o atleta no Mundial foi aprovado na última segunda.

+ Advogado de jogador russo diz que Fifa encerrou investigação sobre doping

+ Fifa indicia Rússia por caso de racismo em amistoso com a França

+ 500 mil 'RGs do torcedor' foram solicitados para Copa da Rússia

Eremenko nasceu na Rússia e atualmente está atuando por empréstimo pelo Spartak Moscou. Seu pai, Alexei, ganhou nacionalidade finlandesa depois de ter sido jogador e treinador no país nórdico durante a maior parte de sua carreira no futebol.

Como reflexo das raízes que o seu pai criou na Finlândia, o meio-campista defendeu a seleção juvenil do país, depois de os seus irmãos, Alexei e Roman, terem atuado em mais de 50 partidas pela equipe principal finlandesa.

Roman Emerenko, por sua vez, estava jogando pelo CSKA Moscou em 2016 quando testou positivo para o uso de cocaína em um exame antidoping realizado após um jogo do time na Liga dos Campeões da Europa. Ele foi punido com uma suspensão de dois anos pela Uefa e a sanção vai expirar em outubro.

Anfitriã da Copa de 2018, a Rússia fará o jogo de abertura da competição no dia 14 de junho, contra a Arábia Saudita, em Moscou. Integrante do Grupo A, a seleção nacional depois terá pela frente o Egito, no dia 19, em São Petersburgo, e fechará a sua campanha na primeira fase da competição contra o Uruguai, no dia 25, em Samara.