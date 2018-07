Fifa libera Iraque a receber partidas internacionais

De acordo com a Fifa, a decisão, anunciada nesta quinta-feira durante reunião do Comitê Executivo, leva em conta uma petição da Federação Iraquiana de Futebol. Não foi informado, no entanto, quais argumentos utilizados pelo país que convenceram os dirigentes da entidade.

O veto da Fifa havia sido decretado no dia 23 de setembro de 2011, quando a entidade argumentou que o país não tinha garantias de segurança suficientes para receber uma partida internacional. A proibição apontava que o Iraque não poderia sediar partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, medida que foi estendida para o Pré-Olímpico dos Jogos de Londres.