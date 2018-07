Fifa licencia 3º sistema de tecnologia na linha do gol

O Cairos, um sistema alemão que utiliza a tecnologia de campo magnético, se junta ao Hawk-Eye e ao GoalRef como projetos oficialmente aprovados. "A Cairos Technologies AG, controladora da Impire AG, se tornou nesta segunda-feira a terceira fornecedora da Tecnologia da Linha do Gol a ser licenciada pela Fifa, após atender todos os requisitos dos testes", anunciou a Fifa.

As avaliações foram feitas entre os dias 18 e 20 de dezembro de 2012, primeiramente no Estádio Wildpark, do Karlsruhe, e posteriormente no centro de treinamento do Mutschelbach, clubes das divisões inferiores da Alemanha. Já o Hawk-Eye e o GoalRef foram instalados em dois estádios no Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, em dezembro, mas não foram necessários para definir lances duvidosos durante o torneio.

Na semana passada, a Fifa convidou as empresar interessadas a concorrer no processo de escolha do sistema que será utilizado nas Copas das Confederações e do Mundo. Um quarto sistema também completou os testes e pode participar da disputa, mas ainda não teve a identidade revelada. A entidade disse que pretende escolher o vencedor em abril.