Fifa manda recado para Maradona: 'Espero que se comporte de forma respeitosa'

Centro das atenções em cada jogo que acompanha, Diego Maradona se transformou em uma saia-justa para a Fifa. O argentino faz parte de um programa da entidade que reúne lendas do futebol e tem como função ser uma espécie de embaixador da Fifa. A entidade, ainda que não fale em tomar medidas contra o ex-craque, mandou nesta sexta-feira um recado claro: todos precisam se comportar.

"Maradona é um dos maiores jogadores do mundo e faz parte desse programas de lendas", disse Colin Smith, diretor de Competições da Fifa. "Sabemos do que ocorreu e esperamos que todos os ex-jogadores, jogadores e torcedores se comportem de forma respeitosa", afirmou o representante da entidade máxima do futebol.

"Ter ele (Maradona) aqui faz parte de um cenário mais amplo e vemos como os torcedores ficam felizes quando esses ex-jogadores aparecerem em campo", ponderou.

Maradona, que não perde nenhum jogo da Argentina, fumou um charuto em pleno estádio, apesar de as regras da Fifa impedirem que se possa fumar nas arenas da Copa. O argentino ainda foi flagrado pelas câmeras oficiais fazendo gestos obscenos depois que sua seleção foi classificada para as oitavas de finais.