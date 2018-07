Fifa mantém suspensão ao novo técnico da seleção portuguesa

A Fifa confirmou nesta quarta-feira a manutenção das oito partidas de suspensão aplicadas a Fernando Santos, anunciado na última terça-feira como novo técnico da seleção portuguesa. Ele foi punido após ter sido expulso nas oitavas de final da última Copa do Mundo, quando ainda comandava a Grécia.

Assim que soube da sentença, Fernando Santos entrou com recurso, mas o Comitê de Apelação da Fifa o deferiu. A decisão desta quarta, no entanto, ainda não é definitiva e o treinador pode entrar com novo recurso, desta vez na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

A Federação Portuguesa de Futebol contratou o treinador mesmo sabendo desta suspensão. Com a manutenção dela, Fernando Santos não poderá comandará a seleção de seu país em boa parte das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Ele, no entanto, poderá fazer as convocações e aplicar treinamentos normalmente.

O treinador de 59 anos foi suspenso ao ser considerado culpado da acusação de abuso verbal contra o árbitro da partida das oitavas de final da última Copa do Mundo entre Grécia e Costa Rica. Ele foi expulso durante a prorrogação do confronto, que terminaria com triunfo dos costarriquenhos nos pênaltis.