Fifa marca início da Copa do Mundo de 2022 para 21 de novembro

Após o cancelamento da entrevista coletiva que o presidente Joseph Blatter daria nesta sexta-feira, a Fifa confirmou, através de um comunicado, que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, vai começar em 21 de novembro, uma segunda-feira, dando início a um torneio de 28 dias, que terminará em 18 de dezembro, um domingo.

O Comitê Executivo da Fifa confirmou as datas da Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira, seis meses após definir o dia 18 de dezembro, data de um feriado nacional no Catar, para a final.

Em março, a Fifa finalmente decidiu retirar o torneio de 2022 dos meses de junho e julho para evitar o calor do verão do Catar. Definida para ser disputada em 28 dias, a Copa do Mundo de 2022 terá quatro a menos do que o usual, sendo projetada para causar menor impacto nos clubes e ligas, que precisarão interromper suas atividades no meio da temporada europeia.

Até por isso, a Fifa atrasou a definição da data de abertura da Copa do Catar enquanto mantinha conversações sobre o calendário das seleções nacionais para o período entre 2019 e 2024. O calendário internacional determina quando os clubes devem liberar os seus jogadores para as seleções.

O calendário aprovado e divulgado nesta sexta-feira define que os clubes devem liberar os jogadores para a Copa do Mundo de 2022 em 14 de novembro, uma segunda-feira, uma semana antes do jogo de abertura do torneio. Nenhuma data para compromissos das seleções, seja por eliminatórias de torneios continentais ou amistosos, foi agendada para outubro de 2022.

Em vez disso, os dois jogos normalmente programados em outubro foram movidos para quatro meses antes. Isso criou um programa de quatro partidas entre seleções nacionais, programados para o período entre 30 de maio e 14 de junho de 2022, ao fim da temporada europeia. Em uma mudança menor, as duas tradicionais datas reservadas em setembro para compromissos para seleções foi alterada para ser iniciada em 20 de setembro.