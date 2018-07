Fifa minimiza chances de São Paulo sediar Copa das Confederações de 2013

GENEBRA - A Fifa tomará uma decisão sobre as cidades que serão sede da Copa das Confederações de 2013 no dia 29 de julho e reconhece oficialmente que não vê boas chances para São Paulo. "Não vemos com otimismo (a situação da cidade de São Paulo)", afirmou Jerome Valcke, secretário-geral da entidade.

Há dois dias, ele conversou com jornalistas brasileiros na Fifa e havia indicado que a cidade de São Paulo estaria com problemas, chegando a dizer que "não seria trágico" deixar a capital paulista de fora. Para ele, os jogos poderiam ocorrer em outras sedes.

Nesta quarta, informou que a decisão será tomada apenas em dois meses e que ainda não há uma posição definitiva. Isso, segundo ele, não quer dizer que as chances sejam altas.

A questão é saber se o estádio de Itaquera ficaria pronto até o final de 2012, seis meses antes do torneio de 2013. O secretário-geral disse também que não via com otimismo essa possibilidade.

Mesmo sem o estádio em Itaquera, Valcke reconfirmou que "não existe qualquer possibilidade de que o Morumbi seja usado".

Sobre a situação dos aeroportos, o cartola confirmou que essa é uma preocupação. Mas que os projetos de privatização são considerados como uma esperança de que os problemas serão resolvidos.