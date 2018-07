Fifa muda arbitragem da Copa e troca Seneme por Ricci A Fifa confirmou nesta terça-feira a mudança do árbitro brasileiro na Copa do Mundo de 2014. Reprovado em testes físicos, o paulista Wilson Luiz Seneme vai dar lugar ao mineiro Sandro Meira Ricci no Mundial a ser disputado em solo nacional. Outros dois juízes foram alterados na lista provisória da Fifa.