Fifa muda local da semifinal do Brasil no Mundial Sub-17 e leva jogo para Calcutá

A Fifa decidiu alterar o palco da semifinal da seleção brasileira no Mundial Sub-17, que está sendo realizado na Índia. A partida da próxima quarta-feira contra a Inglaterra estava agendada inicialmente para Guwahati, mas o local de realização agora foi mudado para Calcutá.

A avaliação da Fifa foi de que o gramado do Estádio Indira Gandhi Athletic não estava em boas condições para receber o decisivo duelo por causa das recentes chuvas em Guwahati, além de ter ficado em situação pior após a disputa da partida entre Mali e Gana, válida pelas quartas de final e realizada no sábado.

Assim, a Fifa determinou que o jogo seja disputado no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá. O local recebeu, no domingo, o triunfo da seleção brasileira por 2 a 1 sobre a Alemanha, resultado que garantiu a presença da equipe nas semifinais do Mundial Sub-17.

Apesar disso, a logística para o confronto não foi facilitada para a seleção, pois a delegação do Brasil já havia seguido para Guwahati. Agora, então, a equipe vai viajar para Calcutá, assim como a delegação da seleção inglesa, para o duelo de quarta-feira, em um voo fretado pela Fifa.

O confronto que vale uma vaga na decisão do Mundial Sub-17 está agendado para as 9h30 (horário de Brasília), em Calcutá. No mesmo dia, às 12h30, as seleções da Espanha e de Mali vão se enfrentar em Mumbai.