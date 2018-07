Fifa muda local de duelo entre Paquistão e Iêmen pelas Eliminatórias

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que a partida em que o Paquistão é mandante contra o Iêmen, válida pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018, teve o seu local alterado e será realizada no Bahrein após ser adiada depois que ação de homens-bomba provocou a morte de 17 pessoas no país.

A entidade explicou que a partida será realizada na próxima segunda-feira, mas ainda não definiu o horário que começará o jogo, além do estádio que sediará o confronto. O duelo, válido pela primeira fase das Eliminatórias Asiáticas, estava programado para acontecer na última terça-feira, mas acabou sendo adiado por questões de segurança.

No último domingo, 17 pessoas foram mortas quando homens-bomba do Taleban realizaram ataques perto de duas igrejas na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, enquanto fiéis estavam reunidos. Depois dos ataques, a violência tomou conta da região, com duas pessoas suspeitas de envolvimento na ação sendo mortas. Além disso, outras duas pessoas morreram após serem atropeladas.

No jogo de ida, o Paquistão venceu por 3 a 1, na semana passada, em duelo realizado em Doha, no Catar. A partida não foi disputada no Iêmen, pois a Fifa considerou o país inseguro para receber o confronto.