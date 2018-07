Fifa multa agente brasileiro por negociação do goleiro Gomes

SÃO PAULO - A Fifa multou e advertiu um segundo empresário sobre a transferência do goleiro brasileiro Gomes, do PSV Eindhoven para o Tottenham em julho de 2008. A entidade anunciou que sua comissão disciplinar aplicou a pena no agente Renato de Moura Ricardo de 7 mil francos suíços (R$ 15 mil), mais os custos do processo.

O empresário também foi advertido que uma nova violação da legislação de agentes de jogadores resultará em punições mais severas a serem determinadas pelo Comitê Disciplinar da Fifa, o que pode levar a uma suspensão ou até mesmo à remoção da licença para agenciar atletas.

Na sexta-feira, a Fifa impôs as mesmas sanções ao empresário inglês Leon Angel. O agente, cujos clientes incluem o técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson, disse que pretende entrar com um recurso na Corte Arbitral do Esporte. A Fifa diz que foi alertada sobre ambos os casos pela Associação de Futebol da Inglaterra em 2011. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, onde se consagrou em 2003 com as conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, Gomes já teve passagens pela seleção brasileira e trocou em janeiro o Tottenham pelo Hoffenheim, da Alemanha.