Fifa multa Argentina por faixa sobre Ilhas Malvinas A Fifa anunciou nesta sexta-feira que decidiu multar a Associação do Futebol Argentino (AFA) por conta de uma faixa com mensagem política exibida pelos jogadores da seleção em amistoso antes da Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol também reprimiu os argentinos por conta do incidente, ocorrido no dia 7 de junho, antes do amistoso contra a Eslovênia.