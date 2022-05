Fifa multa CBF em R$ 130 mil por invasão de campo em Brasil x Paraguai nas Eliminatórias para Copa

A Fifa divulgou nesta segunda-feira punições para federações de todo o mundo, e a CBF acabou multada em R$ 130 mil (20 mil francos suiços) pela invasão de campo no jogo entre Brasil e Paraguai, realizado no Mineirão, no dia 1º de fevereiro, em duelo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

A entidade máxima do futebol afirmou no relatório que a punição foi dada pelo descumprimento do artigo 16 do Código de Disciplina da entidade. “Ordem e segurança nas partidas (invasão de campo de jogo, falha em adotar e implementar regras de segurança e falha em garantir que a lei e a ordem sejam mantidas no estádio” , diz o artigo.

Além da invasão, a partida ficou marcada por uma briga nas arquibancadas do estádio entre torcedores de Atlético Mineiro e Cruzeiro, citada no relatório. 20 encrenqueiros acabaram presos na ocasião. Dentro de campo, o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 1.

Ainda neste ano, a CBF foi multada pela Fifa por conta de uma invasão de campo no duelo entre Brasil e Colômbia, realizado na Neo Química Arena, ainda no ano passado, em partida válida também pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.