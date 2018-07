Fifa multa Federação do Catar por manifestação política de jogadores da seleção

Sede da futura Copa do Mundo de 2022, o Catar foi multado pela Fifa nesta quinta-feira. A federação do país sofreu uma advertência e terá que desembolsar 50 mil francos suíços (cerca de R$ 165 mil) porque jogadores da seleção se manifestaram politicamente durante um jogo, o que é proibido pela entidade máxima do futebol.

De acordo com a denúncia apurada pela Fifa, jogadores exibiram camisetas com referências ao emir do Catar. O fato aconteceu no dia 13 de junho, durante jogo contra a Coreia do Sul, em Doha - o Catar venceu por 3 a 2. Segundo a entidade, houve "exibição de imagem política" e "exibição de conteúdo político".

As camisetas renderam ainda uma multa de 5 mil francos suíços (R$ 16,5 mil) ao jogador Hasan Alhaydos, por comportamento esportivo inadequado. Ele foi punido por ter exibido a camiseta, por baixo no uniforme, ao comemorar um dos gols da partida.

Antes do início da partida, jogadores do Catar exibiram a mesma camiseta durante o aquecimento no gramado, com a imagem do emir Tamim bin Hamad al-Thani. Na arquibancada, torcedores mostraram a mesma imagem, de forma a demonstrar apoio ao maior líder político do país.

As demonstrações de apoio político aconteceram em meio a uma disputa regional com os países vizinhos. Egito, Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos decidiram isolar politicamente o Catar nos últimos meses. Segundo estes países, o Catar estaria apoiando grupos terroristas na região.