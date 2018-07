Fifa multa Federação Egípcia por partida disputada antes da Copa em data proibida

A Fifa comunicou nesta quinta-feira que multou a Federação Egípcia de Futebol em 50 mil francos suíços (cerca de R$ 194 mil) por causa de amistoso disputado pela seleção do país fora do período permitido pela entidade. No confronto, a equipe nacional empatou por 1 a 1 com o Kuwait, no dia 25 de maio, na Cidade do Kuwait.

Antes da Copa do Mundo, a Fifa determinou que nenhuma seleção poderia realizar amistosos entre 21 e 27 de maio, sob a justificativa de "proteger os jogadores antes da competição". Maior destaque do Egito, Mohamed Salah estava com o Liverpool em Kiev, na Ucrânia, para jogar a final da Liga dos Campeões da Europa, e por isso não disputou o amistoso contra o Kuwait.

No dia 26 de maio, o atacante participou da derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, que resultou no vice-campeonato do clube inglês no torneio continental. Salah saiu machucado aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o duelo ainda estava empatado por 0 a 0, porque machucou o ombro de forma mais grave em disputa com o zagueiro Sergio Ramos.

Na Copa do Mundo, sem Salah na derrota por 1 a 0 para o Uruguai, na estreia, o Egito foi eliminado na primeira fase do torneio, ao terminar na lanterna do Grupo A. Mesmo com o atacante em campo, recuperado da lesão, a seleção egípcia perdeu para a Rússia, por 3 a 1, e para a Arábia Saudita, por 2 a 1, em seus dois compromissos seguintes pela competição.