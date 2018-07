Fifa multa Grécia e Romênia por atitude de torcedores

ZURIQUE - A Fifa aplicou uma multa de 100 francos suíços (aproximadamente US$ 111 mil) à Federação Grega de Futebol por causa do comportamento ofensivo exibido pelos torcedores da seleção da Grécia durante um jogo diante da Romênia, em 15 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

A entidade que comanda o futebol mundial disse que torcedores gregos violaram regras disciplinares, incluindo uso de palavras ou ações de cunho discriminatório, desdenhoso e difamador. Um grupo de torcida que monitora seguidores de seleções nas arquibancadas ainda relatou à Fifa que "saudações nazistas foram ouvidas também por torcedores gregos durante a execução do hino nacional do país".

A Grécia garantiu vaga no Mundial que será realizado no Brasil ao eliminar os romenos na repescagem europeia das Eliminatórias. E, no último dia 6, em sorteio realizado na Costa do Sauipe (BA), os gregos caíram no Grupo C da Copa, ao lado de Colômbia, Costa do Marfim e Japão.

A Fifa também confirmou nesta quinta-feira que a Federação Romena da Futebol também foi multada por conduta imprópria de seus torcedores naquele mesmo jogo do dia 15 de novembro, quando os gregos venceram por 3 a 1. A Romênia foi condenada a pagar 50 mil francos suíços (cerca de US$ 55 mil).