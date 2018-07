Fifa multa time de Romarinho e mais cinco clubes por atrasos salariais

A Fifa anunciou nesta quinta-feira que multou seis clubes por dívidas salariais com seus jogadores. Além disso, advertiu que se os valores não forem pagos, as equipes poderão ser impedidas de realizar contratações durante um ano.

A entidade também indicou que os clubes vão perder seis pontos em suas respectivas ligas nacionais, estabelecendo prazos entre 30 e 90 dias para a quitação das dívidas salariais. As multas impostas aos seis times variam de US$ 15 mil a US$ 30 mil (de R$ 58 mil a R$ 76 mil, aproximadamente).

As equipes são o Kuban, da Rússia, que recentemente contratou Apodi, o Al Arabi e o Al Kharaitiyat, ambos do Catar, o egípcio Zamalek, o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, que conta no seu elenco com Romarinho e foi semifinalista do Mundial de Clubes em 2017, e o Mersin Idman Yurdu, da Turquia.

Segundo a entidade gestora do futebol mundial, todos esses clubes não cumpriram com as regras da própria Fifa e da Corte Arbitral do Esporte "de pagar importantes quantidades de dinheiro que devem aos jogadores".

Além disso, destacou que as federações nacionais de futebol enfrentarão ações disciplinares se os veredictos não forem cumpridos.