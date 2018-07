Fifa multa West Ham por usar senegalês durante Copa Africana

O comitê disciplinar da Fifa multou o West Ham em 100 mil francos suíços (aproximadamente R$ 300 mil). Derrotado e eliminado da Copa da Inglaterra, o Bristol City esperava uma pena bem mais dura da Fifa, pois o regulamento da entidade afirma que os jogadores não podem atuar pelos seus clubes durante o período em que deveriam estar cedidos para as suas seleções.

O caso começou quando a Associação de Futebol do Senegal se queixou à Fifa de que o West Ham disse que Sakho "estava impedido de jogar e viajar de avião" por causa de sua lesão nas costas. Senegal terminou em terceiro lugar no Grupo C da Copa Africana de Nações e não conseguiu avançar às quartas de final.

"Nós não violamos quaisquer regras ou regulamentos", disse o treinador do West Ham,

Sam Allardyce, na semana passada. "Estou extremamente decepcionado com a reação de Senegal".