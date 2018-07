Fifa não aceita inscrição e Rodrigo está fora do Mundial Contratado no final de outubro para reforçar o Internacional no Mundial de Clubes, a inscrição do zagueiro Rodrigo foi considerada irregular pela Fifa e o jogador, ex-Grêmio e São Paulo, está fora da competição. Com isso, a diretoria do clube gaúcho luta para agilizar a inscrição do uruguaio Sorondo, que não estava presente na primeira lista do técnico Celso Roth por problemas físicos.