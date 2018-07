Fifa nega pedido da Costa Rica e mantém 1 a 0 dos EUA

A entidade que controla o futebol mundial alegou que manteve o triunfo dos Estados Unidos pelo fato de que o capitão da Costa Rica, Bryan Ruiz, não reclamou com o árbitro do duelo durante o confronto, lembrando que uma cláusula do regulamento das Eliminatórias do Mundial de 2014 exige este tipo de queixa para que uma partida possa ser retardada ou ter o seu resultado posteriormente anulado.

Segundo o regulamento, caso as condições do campo sejam inadequadas para a prática do futebol, o capitão de uma seleção que se sentir prejudicada "deve apresentar um protesto imediato ao árbitro, na presença do capitão do time adversário".

Por isso, a Fifa ressaltou que o "resultado da partida do dia 22 de março se confirma e é considerado válido". O organismo ainda destacou que "as condições de jogo estavam dentro das normas do futebol".

A Costa Rica, entretanto, alegou que a "integridade física" de seus jogadores se viu ameaçada na última sexta-feira e que o "movimento da bola se tornou impossível diante da quantidade de neve no gramado", assim como enfatizou que as linhas que demarcam o campo de jogo desapareceram em razão da forte nevasca.

O resultado da última sexta-feira deixou a Costa Rica na lanterna das Eliminatórias da Concacaf, com um ponto, enquanto os Estados Unidos subiram ao segundo lugar, com três pontos ganhos. Os costarriquenhos voltarão a atuar pelo qualificatório para o Mundial de 2014 nesta terça-feira, diante da Jamaica, em casa, enquanto os norte-americanos enfrentarão o México, também nesta terça, em solo mexicano.