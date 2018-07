Fifa pede explicação após racismo de dirigente italiano

O futebol italiano se vê mais uma vez no centro de uma polêmica racista. O dirigente considerado como favorito para vencer as eleições para comandar a Federação Italiana de Futebol, Carlo Tavecchio, declarou na última sexta-feira que certos jogadores africanos tem saído de um estado de "comer bananas para jogar na Lazio", num esforço para alertar que qualquer um tem sido contratado pelos clubes italianos. Agora, a Fifa e mesmo políticos europeus querem uma investigação sobre seu discurso e punições severas.

Tavecchio é o atual vice-presidente da Federação Italiana e grande favorito para vencer as eleições da entidade no dia 11 de agosto. A eleição foi convocada depois que a cúpula da entidade pediu demissão após a humilhante eliminação da Itália na primeira fase da Copa do Mundo. Mas, agora, o presidente do Grupo de Trabalho da Fifa contra o Racismo, Jeffrey Webb, quer uma investigação sobre o comportamento do dirigente.