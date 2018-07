Fifa pede pressa na avaliação do quinteto de arbitragem

Segundo Valcke, o programa de treinamento dos árbitros para a Copa de 2014 começa já no ano que vem. E seria fundamental saber, desde o início, se haverá um trio ou um quinteto de arbitragem nos jogos do Mundial no Brasil, para os profissionais possam de preparar adequadamente. "Se quisermos que esteja em vigor na Copa de 2014, precisamos tomar uma decisão neste ano", avisou o dirigente.

Depois dos graves erros que aconteceram na Copa do Mundo na África do Sul, a melhora da arbitragem virou prioridade para a Fifa. Apesar disso, a entidade reluta em aprovar o uso de tecnologia para ajudar os árbitros. A solução, então, seria aumentar o número de assistentes dentro de campo, criando um quinteto, o que conta com o apoio da Uefa, que já adota a medida na disputa de suas duas principais competições: Liga dos Campeões da Europa e Liga Europa.

Na próxima semana, os membros da International Board vão se reunir no País de Gales para decidir a agenda do próximo encontro da entidade, marcado para março. Até lá, Valcke espera ver a questão do quinteto de arbitragem decidida. "Precisamos treinar os árbitros. Você não pode adicionar dois assistentes em apenas 12 meses. Eles precisam trabalhar juntos", explicou o secretário-geral da Fifa. "Na Copa do Mundo, são somente 64 jogos e não pode haver erros."