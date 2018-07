Fifa pede suspensão de mais 3 pessoas por manipulação de jogos da África do Sul Os procuradores do Comitê de Ética da Fifa pediram nesta quarta-feira que Kirsten Nematandani, ex-presidente da Associação Sul-Africana de Futebol (Safa, na sigla em inglês) seja suspenso por seis anos pela sua participação em um esquema de manipulação de resultados de amistosos da seleção do seu país em 2010, quando foi sede da Copa do Mundo.