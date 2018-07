Fifa planeja excluir Morumbi da Copa de 2014

A revelação foi feita ao jornal O Estado de S. Paulo por um alto executivo da Fifa. Insatisfeito com os projetos de reforma do Morumbi apresentados pela direção do clube desde o ano passado - apesar de ter feito alguns elogios -, Valcke vai se encontrar com os dirigentes do Comitê Organizador do Mundial em São Paulo, de onde seguirá para uma série de reuniões em Brasília. Ficará dois ou três dias no País.

Valcke também vai conferir de perto como estão os demais projetos dos estádios credenciados para abrigar jogos da Copa de 2014 - são 12 sedes no total. Em maio, a Fifa exibirá um vídeo no Brasil com os defeitos técnicos existentes nos projetos do Morumbi. Quer, assim, se eximir de responsabilidade pela exclusão do Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Em nenhuma hipótese a Fifa aceitará jogos em dois ou mais estádios numa mesma sede. Por isso, de acordo com o executivo entrevistado pelo jornal O Estado de S. Paulo, a entidade já conta com um plano B para dar ao Estado de São Paulo o direito de abrir o Mundial de 2014. "Esse projeto já chegou à sede da entidade, em Zurique, na Suíça, foi visto com bons olhos e tem participação da prefeitura da capital paulista", comentou o executivo.