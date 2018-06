Fifa pode punir dirigente palestino por pedir queima de fotos de Messi

A Fifa abriu um processo disciplinar contra o presidente da Federação Palestina de Futebol (FPF), Jibril Rajoub, por incitar que árabes e muçulmanos queimassem objetos relacionados a Lionel Messi, em protesto contra o cancelamento do amistoso entre Argentina e Israel que seria disputado em Jerusalém antes do início da Copa do Mundo.

Organizadas por grupos que defendem a causa palestina, manifestações contrárias à realização do jogo, marcado para o dia 9, resultaram no cancelamento da partida, por decisão da Associação de Futebol Argentino (AFA).

De acordo com a Fifa, "a mídia amplamente reportou" pedidos de Rajoub para que uniformes do Barcelona e da Argentina com o nome de Messi, e fotos do jogador, fossem queimados se o atacante participasse do amistoso.

Por causa do cancelamento, o único jogo de aquecimento da Argentina antes da Copa do Mundo foi contra o Haiti, na despedida da seleção do país. Em La Bombonera, em Buenos Aires, os argentinos venceram a seleção caribenha por 4 a 0.

A Argentina vai estrear na Copa do Mundo contra a Islândia, às 10 horas (de Brasília) deste sábado, no Spartak Stadium, em Moscou. Em seguida, os argentinos vão enfrentar a Croácia, no dia 21, em Nijni Novgorod, e terminarão participação no Grupo D contra a Nigéria, no dia 26, em São Petersburgo.