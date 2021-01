Fifa pretende definir cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 no fim do ano

A Fifa marcou uma nova data para definir as cidades da América do Norte que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2026. Um total de 23 localidades apresentaram candidaturas e a lista deve ser reduzida para 16. A entidade informou nesta terça-feira que espera confirmá-las no último trimestre deste ano.

Antes da pandemia, o prazo para definir as cidades - provavelmente 10 nos Estados Unidos, três no Canadá e outras três no México - que receberão a primeira Copa do Mundo com 48 seleções era o início deste ano. O novo prazo vai depender se os representantes da Fifa puderem viajar para as inspeções nas candidatas - 17 nos Estados Unidos, três no Canadá e outras três no México. As visitas às candidatas devem começar no início de julho.

"Em conformidade com a política da Fifa, pela qual a instituição segue as recomendações das autoridades de saúde em relação à pandemia, as visitas só ocorrerão se as condições de saúde e segurança dos países anfitriões forem adequadas para isso", disse a entidade em um comunicado. "Se essas visitas puderem ser feitas, a Fifa e as associações anfitriãs planejam que o Conselho da Fifa designe as cidades-sede no último trimestre de 2021", acrescentou.

As sedes nos Estados Unidos, em sua maioria, serão estádios que abrigam jogos da NFL. E a proposta é que o MetLife Stadium, onde o New York Giants e o New York Jets atuam, seja a sede da final em 12 de julho de 2026.

"Embora os estádios sejam essenciais para a organização da Copa do Mundo ser um sucesso, é de extrema importância fornecer a infraestrutura e principais serviços e desenvolver o potencial comercial de cada cidade-sede, bem como questões relativas à sustentabilidade, direitos humanos e o legado do evento/competição", disse a Fifa.

A primeira Copa do Mundo com 48 seleções terá uma programação de 80 jogos, contra os 64 atuais. A intenção é fazer 60 jogos nos Estados Unidos, com base na proposta aprovada pela Fifa em 2018. Canadá e México receberiam 10 jogos cada.

Os duelos do México seriam disputados em Monterrey, Guadalajara e na Cidade de México. As localidades canadenses seriam Edmonton, Montreal e Toronto. Além do Metlife Stadium, as possíveis sedes nos EUA representam Los Angeles, Washington, Dallas, Kansas City, Denver, Houston, Baltimore, Atlanta, Filadélfia, Nashville, Seattle, San Francisco, Boston, Cincinnati, Miami e Orlando.